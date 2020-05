Nieuwe president Uruguay noemt zich pro life

De nieuwe president van Uraguay heeft zich maandag op een online persconferentie opvallend open uitgesproken als pro life, evenals „heel mijn kabinet”, aldus nieuwsdienst Evangélico Digital.

Luis Lacalle Pou, die in maart werd geïnstalleerd, stemde tegen toen Uruguay in 2012 onder voorwaarden abortus vrijgaf in de eerste drie maanden. Behalve Uruguay hebben in Latijns-Amerika alleen Cuba, Guyana, Frans Guayana en Mexico-stad een dergelijke ruime wetgeving. In een tiental landen geldt een beperkte abortuswetgeving of wordt daarnaar gestreefd. Vier landen kennen een vrijwel totaal verbod.

Lacalle Pou, die zei zich gebonden te weten aan de wet van 2012, beloofde meer mogelijkheden voor adoptie, voorbehoedmiddelen en seksuele voorlichting.