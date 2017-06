Nieuwe methode aan universiteit Tel Aviv brengt onzichtbare tekst op potscherf aan het licht

Onderzoekers van de Tel Aviv Universiteit hebben een opschrift ontcijferd dat tot voor kort onzichtbaar was. Dat is gelukt dankzij een nieuwe methode waarbij ze een potscherf met verschillende golflengten ‘fotografeerden’.

De 2600 jaar oude potscherf werd in 1965 in de vestingstad Arad gevonden door archeoloog Yochanan Aharoni en bevindt zich in het Israël Museum. Het was al bekend dat er op de voorkant van de scherf een tekst staat. De wetenschappers wilden echter weten of er bij eerder onderzoek nog letters waren gemist. Toen zagen ze dat de tekst aan de voorzijde een vervolg heeft aan de achterzijde. De tekst gaat over de levering van wijn en voedsel aan een militaire eenheid: „Als er enige wijn is, zend. Als er iets is wat u nodig heeft, zend. Als er nog is, ge(ef) ze er (een hoeveelheid van) Xar van. En Ge’alyahu heeft een hoeveelheid sprankelende (?) wijn meegenomen.”

„Het niveau van geletterdheid was zeer hoog aan het einde van de eerste tempelperiode”, zegt student Shira Faigenbaum-Golovin van het departement van toegepaste wiskunde van de universiteit. „De belangrijke teksten in deze periode werden op papyrus geschreven. Die hebben het door weersomstandigheden niet overleefd. Uit de tijd van het Oude Testament zijn nog enkele honderden Hebreeuwse opschriften overgebleven. Het betreft in inkt geschreven dagelijkse correspondentie op fragmenten van potscherven.”

Arad was een militaire buitenpost aan de zuidgrens van het Judese koninkrijk, waar twintig tot dertig soldaten waren gelegerd. De meeste potscherven komen uit de tijd kort voordat in 586 voor Christus de Babylonische koning Nebukadnezar Judea verwoestte. Veel teksten waren gericht aan een zekere Elyashiv, de kwartiermeester. Ze gingen bijvoorbeeld over de bevoorrading van de buitenpost.

De onderzoekers zijn van plan om ook andere potscherven te fotograferen met de nieuwe multispectrale techniek. Dat gebeurt om te zien of er nog meer onzichtbare teksten op de voorwerpen staan. Het onderzoek is van belang voor de kennis van het oud Hebreeuws en de samenleving in de Eerste Tempelperiode.