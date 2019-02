Nieuwe layout voor ”Om Sions Wil”

Het blad Om Sions Wil heeft een nieuwe lay-out. Ook is het aantal rubrieken en het aantal medewerkers uitgebreid. De redactie besloot enkele rubrieken van het in januari gestopte jongerenblad Kompas over te nemen.

Om Sions Wil is de opvolger van de Zondagsbode van de godsdienstonderwijzer en latere predikant ds. G. de Pater. Het verscheen in 1936 voor het eerst.

Het blad ziet zichzelf als „pastoraal gezinsblad voor de gereformeerde gezindte.” Het verschijnt tweewekelijks en telt zo’n 4000 abonnees.