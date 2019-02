Nieuwe kerk voor hersteld hervormd gemeente Tholen

De hersteld hervormde gemeente (hhg) in Tholen heeft vergunning gekregen voor de bouw van een nieuw kerkgebouw. De kerk, ontworpen door Huls Architecten uit Staphorst, komt aan de Grindweg, bij de ingang van Tholen.

Op dit moment komt de hhg nog samen in het gebouw van het Calvijn College in Tholen. De wens een eigen kerkgebouw te krijgen leeft al jaren, vertelt ouderling-kerkvoogd Theo Hakvoort. De eerder gekozen locatie, waarbij naast begrafenisonderneming Amissio zou worden gebouwd, leverde kritiek op van bewoners. Er werden twee bewonersavonden gehouden, waarbij de locatie aan de Grindweg in beeld kwam. Deze was zowel voor de bewoners als voor de kerkelijke gemeente een goed alternatief.

Het kerkgebouw krijgt 220 zitplaatsen. Door middel van een vouwwand kunnen op een eenvoudige manier 60 zitplaatsen extra gecreëerd worden. Mocht het nodig zijn, dan kan een balkon gebouwd worden, goed voor eenzelfde aantal zitplaatsen. Verder komen er nog 2 zalen en onder andere een grote hal die dient als ontmoetingsruimte. De gemeente telt op dit moment 220 leden en vertoont een lichte groei.

Er is al een nieuw orgel aangeschaft. Dit elektropneumatische instrument komt uit de Veldkampkerk in Harderwijk, waarvan de sloop onlangs is begonnen, en wordt zolang elders opgeslagen.

De bouw van de kerk begint na de zomervakantie en zal naar verwachting een half jaar duren.