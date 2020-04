Nieuwe Kerk Huizen ingericht voor coronapatiënten

Zorggroep Amaris richt een corona-unit in in de Nieuwe Kerk te Huizen, meldde het Nieuwsblad voor Huizen deze week. Hier worden straks onder andere psychogeriatrische en somatische cliënten, mensen die naast (mogelijk) corona nog een andere aandoening hebben, verpleegd.

Zodra het kerkgebouw aan de Engweg leeggeruimd is, worden de afdelingen ingericht. Deze week worden de eerste cliënten ontvangen. Amaris verwacht in de kerk vijftien patiënten te kunnen verzorgen die van diverse locaties komen. Er worden onder meer uit het nabijgelegen verzorgingshuis Voor Anker patiënten overgebracht.

Dankzij de plaatsing in de kerk is het eenvoudiger om mensen van wie vermoed wordt dat ze corona hebben af te zonderen. Ook is het zo effectiever om zorg te verlenen aan mensen die corona en een andere aandoening hebben, zoals dementie.

De vraag om de kerk beschikbaar te stellen, kwam van Amaris. „Amaris is erg blij dat de hervormde gemeente Huizen de kerk hiervoor beschikbaar stelt”, aldus de organisatie.

De hervormde gemeente Huizen telt vier wijkgemeenten: de Oude Kerk, Nieuwe Kerk, Zenderkerk en Meentkerk.