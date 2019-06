Nieuwe jas voor sobere Sionskerk Krimpen

De Sionskerk in Krimpen aan den IJssel ondergaat een ingrijpende renovatie. De kerkgangers van wijk 1 kerken tot eind augustus in de Rehobothkerk, de tweede kerk van de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard van wijk 2.

„De Sionskerk in hartje Krimpen is een sober kerkgebouw. En dat zal het ook blijven”, zegt kerkrentmeester Bert Boender. „Sinds de oplevering ervan in 1971 is de kerk niet echt vernieuwd.”

Volgens Boender is het kerkgebouw gedateerd en heeft het een wat negatieve uitstraling, zeker in vergelijking met de modernere Rehobothkerk uit 2002. De Rehobothkerk telt ongeveer 480 zitplaatsen. Beide wijken hebben één kerkenraad. Ds. J. A. W. Verhoeven dient wijk 1, ds. J. J. Mulder wijk 2.

De Sionskerk, met zo’n 850 zitplaatsen, is in de loop der jaren uitgebreid met onder andere een ruimte voor de jeugd, een nieuwe consistorie en een keuken. „Nu zijn we toe aan een flinke renovatie”, zegt Boender. „Er was groot onderhoud nodig en we hadden behoefte aan extra bijzalen en aan een forse facelift.”

Nieuwe galerij

In januari werd de Sionskerk tijdelijk gesloten. De kerkzaal wordt iets kleiner, maar door een nieuwe galerij boven de nieuwe bijzalen blijft het aantal zitplaatsen ongeveer gelijk. Een van de nieuwe zalen en de hal kunnen bij de kerkzaal getrokken worden, zodat bij drukbezochte diensten er toch voldoende ruimte blijft. In totaal kan de kerk dan ongeveer duizend bezoekers bevatten.

De hal wordt verhoogd en vergroot zodat die beter geschikt is als ontmoetingsruimte. De twee extra bijzalen zijn ook afzonderlijk te betreden, zonder dat gebruikgemaakt behoeft te worden van andere ruimten in het gebouw.

Akoestiek

Volgens kerkrentmeester Boender was de akoestiek van de huidige kerkzaal helemaal gericht op het gesproken woord. „Voor muziek en zang zat er echt onvoldoende klank in de kerk. Dat kwam door het in getrapte vorm aangebrachte schrootjesplafond.”

De akoestiek wordt nu verbeterd door het aanbrengen van akoestische wanden. Daarnaast wordt het plafond vervangen door een wit gestuukt plafond met ledverlichting. „We doen dus ook aan verduurzaming. Ook is het veiligheidsniveau verhoogd door enkele nooduitgangen.”

Het orgel in de Sionskerk is in 1974 gebouwd door de firma Leeflang uit Apeldoorn. Dat van de Rehobothkerk werd in 1974 gemaakt door Hendrik Strubbe voor het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Tholen. In het jaar 2002 werd het naar Krimpen overgeplaatst door orgelmaker Sicco Steendam.

Nevenpastoraat

De Sionskerkgemeente vindt haar oorsprong in de in 1935 opgerichte Vereniging tot Nederlandse Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Krimpen aan den IJssel. De evangelisatie betrok toen een loods aan de IJsseldijk, die later Rehobothkerk werd genoemd. Het gebouw telde ongeveer 350 zitplaatsen.

Vanaf 1952 probeerde het evangelisatiebestuur tot een gewone hervormde wijkgemeente te komen. Men vond dat de hervormd-gereformeerde prediking voluit thuishoorde in het geheel van de hervormde gemeente in Krimpen aan den IJssel. Toen dat niet lukte, werd een zogenoemd nevenpastoraat gesticht, gesteund vanuit Capelle aan den IJssel. Later werd dit nevenpastoraat tot buitengewone wijkgemeente in wording verklaard.

In 1970 kreeg het de status van buitengewone wijkgemeente. In 2004 werd het een hervormde wijkgemeente van bijzondere aard.

Krimpen en zijn voorgangers

Kerkelijk Krimpen had in 1864 één kerkgebouw aan de IJsseldijk. Dat veranderde in 1935 met de komst van de hervormde evangelisatie met de eerwaarde heer A. P. de Jong als voorganger. Na diens vertrek naar Moordrecht werd L. Paul als godsdienstonderwijzer benoemd. Hij zou de evangelisatie negentien jaar dienen. In 1964 nam ds. J. H. Vlijm het beroep naar Krimpen aan. Door de groei van het aantal kerkgangers werd na zijn komst een vleugel bijgebouwd. Vanaf die tijd heet het gebouw Rehobothkerk. Toen ook die kerk te klein bleek te zijn, werd in 1971 de huidige Sionskerk in gebruik genomen. In hetzelfde jaar vertrok ds. Vlijm naar IJsselmuiden. Twee jaar later deed ds. P. Kolijn intrede. Hij bleef tot aan zijn emeritaat in 1995.