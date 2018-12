Nieuwe ICF-gemeente in Rotterdam-Noord

In Rotterdam-Noord start op 1 januari 2019 een nieuwe gemeente van de International Christian Fellowship (ICF).

De reden hiervoor is de groei van de gemeente in Rotterdam-Zuid, vertelt Fred Kappinga, die voorganger van de nieuwe gemeente wordt. Kappinga is nu nog als buurtpastor verbonden aan wijkgebouw De Bron. De ICF-gemeente in Zuid, die achttien jaar geleden werd gesticht, bloeit, zegt Kappinga (50). „Er is daar veel moois gebeurd en de gemeente groeit, zelfs zo dat het lastig wordt om iedereen te bedienen en om gemeenschap te ervaren.”

De nieuwe gemeente in Rotterdam-Noord richt zich op de multiculturele buurt. „Veel mensen kennen Jezus Christus nog niet als hun Redder en Verlosser”, aldus de voorganger.

De gemeente zal onder de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) komen te vallen. „De missionaire slagkracht van de PKN is wat groter”, verklaart Kappinga die keuze. De gemeente, die gebruik zal maken van de christelijke gereformeerde Rehobothkerk, wordt een pioniersplek van de hervormde gemeente in Rotterdam-Centrum.

Kappinga zal zijn werk als voorganger combineren met zijn werk voor diaconaal platform Rotterdam Dorst, waar hij een dag per week aan besteedt.