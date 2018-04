Nieuwe HGJB-directeur Jan Kranendonk: Maak vertaalslag naar heden

De nieuwe directeur van de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) kent het kerkelijk jeugdwerk van binnenuit. Jan Kranendonk geeft catechisatie en is jeugdouderling – en wil dat vooralsnog ook blijven. „Blijf woorden zoals zonde en genade gebruiken, maar maak de vertaalslag naar nu.”

Jan Kranendonk (47) is een man van de praktijk. „Sinds mijn vrouw Jantine en ik verkering kregen zijn we al betrokken bij het hervormde jeugdwerk in onze woonplaats Wekerom. Jeugdclub, zondagsschool. Jarenlang deden we samen het zaterdagavondjeugdwerk. Daar zijn we mee gestopt. Na sluitingstijd –om elf uur, om overlast voor de buurt te voorkomen– waren bezoekers altijd welkom bij ons thuis. Dat is nog zo. Soms zijn er twee, soms zijn er tien, vijftien jongeren, om even een biertje te drinken, naar muziek te luisteren of nog wat door te praten over een onderwerp.”

Kranendonk begon dinsdag als nieuwe directeur van de HGJB, maar de organisatie is hem niet vreemd. In het jeugdwerk gebruikte hij al jaren de materialen van de organisatie waaraan hij nu leiding gaat geven. „Dat vond ik inhoudelijk altijd goed. Er waren steeds mooie tips om een inleiding pakkend te maken of voor bruikbare spelvormen. De nieuwe catechesemethode ”Leer en leef”, waaraan ook onze predikant meewerkte en die we binnenkort in onze gemeente gaan gebruiken, zit weer degelijk in elkaar. Je ziet dat daarin de geloofsleer meegegeven wordt, in een goed doordachte lijn van 12 tot 18 jaar.”

Opmerkingen van de achterban van het Hervormd Jeugdwerk dat „het orthodoxe geluid” te weinig doorklinkt in de HGJB-methodes, zegt Kranendonk niet te herkennen. „Zaken zoals uitverkiezing en hoe je tot geloof komt, waren daarin altijd heel mooi evenwichtig verwoord, vind ik. Woorden zoals zonde, genade, gerechtigheid en oordeel moeten we ook blijven gebruiken, want de Bijbel, de Dordtse Leerregels en de Heidelbergse Catechismus staan er vol mee. Dat is onze basis, onze identiteit. Maar je moet wel steeds vertalen wat die woorden nú betekenen.”

Avondmaalsformulier

Met zijn catechesegroep jongvolwassenen nam de HGJB-directeur de afgelopen tijd het avondmaalsformulier door. „In het klassieke formulier werden de zonden van toen genoemd. In de hertaling is geprobeerd de zonden van nu te verwerken. Voor sommige catechisanten was het een ontdekking dat ze daarin de lijn van de Tien Geboden zagen. Vervolgens maakte ik de stap naar hun wereld: Hoe manifesteert zonde zich bij jullie? Is verslaving ook zonde, en roken? Wat is zonde nú voor jou, en wat is dan genade nú voor jou? Op die manier probeert ook de HGJB jongeren bij Christus te brengen.”

Kranendonk beseft dat kerkgang en geloven steeds minder vanzelfsprekend zijn. „Dat maakt het ook zo spannend. Geregeld vragen jongeren me: Hoe kan ik christen zijn in deze geseculariseerde maatschappij, op de werkvloer, op de universiteit? De HGJB wil daar handvatten voor geven, met de mogelijkheden en manieren van nu. De methodes geven gemeenten daarin ook keuzes. Als iets uitbeelden in een toneelstukje niet bij je gemeente past, wat ik me kan voorstellen als je in een bepaalde traditie zit, neem dan een van de andere werkvormen.”

Over de aanpak van de HGJB zoekt Kranendonk, als directeur én het gezicht naar buiten, graag het gesprek met de gemeenten in de achterban. „Op een mail met opmerkingen zal ik niet automatisch met een mailtje reageren. Dan stap ik liever in de auto, het land in, naar de mensen toe.”

Jeugdouderling

Zijn taken als catecheet en jeugdouderling in zijn thuisgemeente legt Kranendonk niet neer. „Die wil ik juist aanhouden. Het lijkt me gewoon goed om ook op die manier te weten wat er speelt onder de jeugd. En voor de jongeren in Wekerom blijft op zaterdagavond onze huisdeur open.”

„Hé, dacht ik, dat doe ik nu ook”

„Hé, dat doe ik nu ook, dacht ik toen ik de opnieuw geplaatste advertentie zag en ik de functievereisten nog eens goed bekeek”, vertelt Jan Kranendonk. „Iemand die ervaring heeft met het invoeren van methodes? Elk jaar is er in het onderwijs wel een nieuwe methode. Een team aansturen? Deed ik ook al. Een visie op jongeren en jeugdwerk? Die zijn we in onze gemeente volop aan het ontwikkelen.”

Kranendonk solliciteerde alsnog. De afgelopen negen jaar was hij directeur van de protestants-christelijke Koningin Beatrixschool in Kootwijkerbroek. Daarvoor werkte hij aan de school met de Bijbel De Zaaier in Harskamp, waar hij vooral lesgaf aan de groepen 3 en 8; geruime tijd was hij er ook adjunct-directeur.

Sinds zijn veertiende woont Kranendonk in Wekerom. Hij groeide op in Ridderkerk. De pabo-opleiding volgde hij aan De Driestar in Gouda. Hij is ook bevoegd godsdienstleraar. Met echtgenote Jantine Kranendonk-Roelofsen, die onderwijzeres is, heeft hij vier dochters en twee pleegkinderen.