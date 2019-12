Nieuwe Friese Bijbel moet in 2024 klaar zijn

Er komt een nieuwe Bijbelvertaling in het Fries. De opvolger van de huidige Friese Bijbel, die dateert uit 1978, moet over vier jaar gereed zijn.

De Ynter-tsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (Interkerkelijke Commissie voor de Friese Eredienst, YKFE), het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en uitgever Royal Jongbloed in Heerenveen werken mee aan het vertaalproject en de uitgave van de Friese Bijbel. De YKFE richtte daarvoor een stichting op, de Stifting YKFE–FBO.

Er is voldoende geld om te beginnen, zegt Lútsen Kooistra, voorzitter van YKFE en de stichting. „Door wat de stichting tot nu toe aan geld en toezeggingen binnen heeft, is de start van het project verantwoord.”

Draagvlak

De provincie Fryslân besloot dinsdag een subsidie van 100.000 euro te verlenen. Er wordt gewerkt met een begroting van ruim 350.000 euro. Daar hebben, naast de provincie, ook diverse fondsen en particulieren een toezegging voor gedaan. De classis Fryslân van de Protestantse Kerk in Nederland heeft 40.000 euro beschikbaar gesteld.

Ook aan lokale Friese kerken is gevraagd financieel bij te dragen. Het is de bedoeling dat de Friese bevolking via sponsoring kan deelnemen aan het vertaalproject. „Hoe die particulieren ons kunnen ondersteunen, maken we later bekend”, aldus Kooistra.

De plannen voor de Nije Fryske Bibeloersetting (Nieuwe Friese Bijbelvertaling) worden op 17 januari in Franeker gepresenteerd. Vorig jaar werd voor het eerst over de noodzaak van een nieuwe Friese Bijbel gesproken. Aan de vorige editie werd tien jaar gewerkt, van 1967 tot 1977.

In het comité van aanbeveling zitten onder anderen Sybrand Buma, burgemeester van Leeuwarden, theoloog Kees van der Kooi en ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers.

„De YKFE heeft met vertegenwoordigers uit de breedte van kerk en cultuur gesproken over de opzet en uitgangspunten van de vertaling. Ze concludeerde dat er een breed draagvlak is voor een nieuwe vertaling”, zegt Kooistra.

Volgens hem is het „uniek en heel bijzonder” dat er nu gewerkt zal worden aan een nieuwe Friese Bijbel. „Als we het nu niet doen, gebeurt het misschien nooit meer. Steeds minder mensen zijn deskundig op het gebied van de Bijbel en de Friese taal en ook nog thuis in het Grieks en Hebreeuws.”

Cultuurboek

De stichting YKFE–FBO hoopt de Bijbel „ook als cultuurboek begrijpelijker te maken voor een breed publiek, ook in de publieke ruimte”, omdat voor steeds minder mensen het lezen van de Bijbel een onderdeel van hun dagelijks (geloofs)leven is.

NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf noemt het „goed nieuws dat er na meer dan veertig jaar een nieuwe Bijbelvertaling komt in de tweede taal van ons land. Ik heb Friese wortels en weet wat het betekent dat Friezen de Bijbel in de taal van hun hart willen lezen. Als Nederlands Bijbelgenootschap dragen we graag bij aan een vertaling in eigentijds en begrijpelijk Fries.”