Nieuwe evangelische gemeente in Utrecht

Vijf echtparen uit de omgeving van Leiden en Den Haag verhuizen naar de regio Utrecht om er een nieuwe evangelische gemeente te stichten in de Utrechtse wijk Lunetten: ”GODcentre Utrecht”. De eerste dienst, zo is nu de bedoeling, wordt zondag 31 januari gehouden.

Utrecht wordt de derde locatie van GODcentre („Gods Original Design”), dat zich in 2011 afsplitste van De Levensstroomgemeente in Leiderdorp. Pastor Arno van der Knaap leidt met echtgenote Vanessa de moedergemeente in Voorschoten, die aanvankelijk in Leiden haar samenkomsten hield. In september 2018 kwam er een tweede gemeente bij: GODcentre Gouda.

In Utrecht is gezocht naar een goed bereikbaar gebouw met genoeg ruimte voor de kinderkerk en mogelijkheden voor gemeentegroei. Die is gevonden in de evangelische middelbare school De Passie. „We hebben een prachtige, vernieuwde aula en meerdere lokalen tot onze beschikking. Op loopafstand van station Lunetten en er is voldoende gratis parkeergelegenheid voor de deur”, zeggen Jonathan en Tamara Kroeske, die als voorgangers worden uitgezonden. Samen met de vier andere echtparen vormen zij het kernteam van de nieuwe gemeente. De Utrechtse gemeente heeft een eigen stichting. De raad van toezicht bestaat uit enkele bestuursleden van de gemeente in Voorschoten.