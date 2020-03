Nieuwe emoji drukt ”ik vergeef je” uit

Er is een nieuw digitaal symbool in aantocht: een emoji die ”ik vergeef je” uitdrukt. Het symbool is de winnaar van een ontwerpwedstrijd uitgeroepen door de Evangelisch-Lutherse Kerk in Finland. De voormalige president van Finland Tarja Halo maakte de winnaar van de wedstrijd ”Forgivemoji” recent bekend: twee handen die het gebaar ”duimpje omhoog” tonen voor een hartje.

Mogelijk is dit symbool vanaf volgend jaar terug te vinden op alle mobiele apparaten die wereldwijd gebruikt worden.

Tot 15 november konden ontwerpen voor de Forgivemoji-wedstrijd worden indiend. Het ontwerp met de twee duimpjes is geselecteerd als het winnende ontwerp uit de honderden inzendingen.

De emoji heeft een positieve uitstraling die kan bijdragen aan een constructieve dialoog voor vergeving, aldus Halonen. Volgens haar is het huidige maatschappelijke debat veelal polariserend, en zij pleit daarom voor meer empathie, gematigdheid en bereidheid om eigen fouten te herkennen in digitale discussies. Halonen ziet een rol weggelegd voor de emoji in haar streven naar verwezenlijking van deze ambitie.

Tuomo Pesonen, hoofd communicatie van de Lutherse Kerk in Finland, zegt dat Halonen gevraagd is om de emoji te selecteren omdat zij tijdens haar presidentschap (2002–2012) toegewijd was aan het bouwen van bruggen en verbinden van mensen.

Standaard emoji

De Finse kerk dient de emoji in bij het Unicode Consortium. Zo kan die worden opgenomen onder de internationale standaard-emoji die mensen wereldwijd gebruiken in hun dagelijkse onlinecommunicatie op sociale netwerken en berichtendiensten. Als het consortium besluit om de emoji op te nemen, is de verwachting dat deze in 2021 wordt geïntroduceerd, want de catalogus wordt eens per jaar geactualiseerd.

Aanleiding voor de prijsvraag van de Evangelisch-Lutherse Kerk vormde in 2018 de herdenking van het einde van de Finse burgeroorlog, die in dat jaar een eeuw geleden was beëindigd. Uit het publieke debat dat naar aanleiding daarvan werd gevoerd omtrent de thema’s verzoening en vergeving, kwam naar voren dat er onder de talloze bestaande emoji nog geen specifieke emoji voor ”vergeving” bestond.