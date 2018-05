Nieuwe dakbedekking voor ggiN Scherpenzeel

Er liggen nieuwe leien op het dak van het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Nederland te Scherpenzeel.

De kerk in de Gelderse plaats is in 1981 gebouwd en verving een houten gebouw dat door de tand des tijds was aangetast. „Op het dak zijn toen licht asbesthoudende leien gelegd”, zegt diaken G. Westeneng, tevens lid van de bouwcommissie. „De leien waren in slechte staat en moesten door aanwezigheid van asbest op termijn toch vervangen worden. Daarom is er besloten om voor nieuwe leien te kiezen. Er liggen nu natuurleien van prima kwaliteit op het dak.”

Het werk is direct na de Pasen begonnen. De oude leien zijn eraf gehaald en korte tijd vervangen door zeilen. De kerkdiensten konden doorgaan. Dankzij het mooie weer kon de klus snel worden afgerond. Het dak is waar nodig voorzien van nieuwe betimmering. De isolatie was nog goed. De kosten van het werk bedragen ongeveer 120.000 euro.

Het kerkgebouw heeft 370 zitplaatsen. De gemeente telt ruim 385 leden. De laatste jaren is er sprake van een lichte groei van het ledental.