Nieuwe buurtpastor voor De Bron in Rotterdam

Wijkgebouw De Bron in de Rotterdamse wijk Rubroek krijgt per 1 juni een nieuwe buurtpastor, Martin Padmos (51). Hij is de opvolger van Hans Paauwe, die deze functie in vacaturetijd vervult. Vanaf 1 mei zal Padmos al enkele dagdelen aanwezig zijn, laat de stuurgroep van De Bron weten.

Padmos is getrouwd met Anja en woont in Krimpen aan den IJssel. Na jarenlang in het bankwezen en onderwijs gewerkt te hebben, behaalde hij in 2010 zijn diploma godsdienst pastoraal werker. Als geregistreerd kerkelijk werker diende hij in de achterliggende tien jaar verschillende gemeentes binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Padmos blijft na 1 juni voor één dag in de week werken bij Thuis in Charlois, uitgaande van St. Hulp- en ontmoetingscentrum Portland, als projectcoördinator, fondswerver en InloopSpreekUur-coördinator. Hij neemt afscheid van de hervormde gemeente Stolwijk (wijk 1), de hervormde gemeente Leerdam en de hervormde gemeente van IJsselstein.

Wijkgebouw De Bron (wijkgebouwdebron.nl) aan de Vondelweg in Rotterdam maakt deel uit van de hervormde wijkgemeente De Samaritaan in Rotterdam-Centrum. „De Bron is al meer dan twintig jaar een diaconaal centrum voor de buurt”, aldus de stuurgroep. „De hele week door kunnen mensen in De Bron terecht voor activiteiten zoals een inloopochtend, naaicafé, kinderclub, taalles en dergelijke. Ook worden mensen individueel geholpen. Op zondag is er afwisselend een ontmoetingsdienst en kinderkerk.”