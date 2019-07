De gemeenteraad van Oldebroek heeft op donderdagavond de 52-jarige VVD’er Tanja Haseloop-Amsing uit Leek voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Oldebroek.

Haseloop-Amsing heeft bestuurlijke ervaring als wethouder en fractievoorzitter in de gemeente Westerkwartier. De nieuwe burgemeester volgt Adriaan Hoogendoorn op, die per 9 juli 2018 burgemeester van de gemeente Midden-Groningen is. De tussenliggende periode is Janneke Snijder-Hazelhoff waarnemend burgemeester.