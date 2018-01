Nieuwe bundel met hymns van Gadsby

De Stichting Vrienden van The Gospel Standard heeft vorige week een bundel uitgegeven met daarin 61 hymns van de Engelse Strict Baptistpredikant William Gadsby.

William Gadsby (1773-1844) schreef zelf hymns en verzamelde gezangen van dichters als Isaac Watts, Joseph Hart, John Newton, William Cowper, Philip Doddridge en Samuel Medley en stelde daarmee in 1814 een bundel samen. Later werden er nog meer hymns aan toegevoegd door onder anderen Joseph Charles Philpot.

De bundel ”Uit Gadsby’s Hymnbook”, uitgegeven door De Ramshoorn in Goes, bevat een selectie van 52 vierstemmig te zingen hymnes zoals die in kringen van de Engelse Strict Baptistgemeenten worden gezongen. De liederen zijn gerangschikt op onderwerpen zoals God, Christus, genade, berouw en bekering, gebed, voorzienigheid, de wet, het Evangelie en lofprijzing. Verder voegde de stichting negen extra hymns toe voor de christelijke feestdagen.

Naast elke Engelstalige hymn staat een letterlijke, niet-metrische Nederlandse vertaling en wordt vermeld op welk Schriftgedeelte de inhoud van de hymn steunt. Ook noemt de bundel een alternatieve melodie.

Met de uitgave wil de stichting Vrienden van The Gospel Standard een breed publiek bedienen, vertelt voorzitter Pieter Zuidijk. „De bundel is voor alle mensen die Schriftuurlijk-bevindelijke liederen willen zingen. Hij kan gebruikt worden door koren, tijdens huisgodsdienst, maar ook op scholen bij het vak Engels of godsdienst.”

Zuidijk hoopt dat de hymns van Gadsby door de bundel meer bekendheid krijgen. „Veel mensen hebben weleens een preek van Gadsby gelezen of horen lezen, maar kennen zijn liederen niet. Dat is jammer, want er zitten prachtige hymns tussen, zoals het lied ”Happy Mourners” of ”Free Grace”. Liederen waarin heel duidelijk de weg naar voren komt die de Heere met Zijn kinderen gaat. Het uiteindelijke doel van de uitgave is dat deze mag dienen tot de verheerlijking van Gods Naam.”

Een deel van de opbrengst is voor de Stichting Vrienden van The Gospel Standard. Deze werd op 26 oktober notarieel opgericht. Haar doel is het bevorderen van de historische band tussen Nederland en de bevindelijke baptisten in Engeland.

Meer informatie over de zangbundel en de melodieën van de hymns: www.gospelstandardvrienden.nl

