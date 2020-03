Nieuwe Bijbelapp verbindt christenen wereldwijd

Met de nieuwe app Bible2020 willen het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en Wycliffe Bijbelvertalers christenen wereldwijd met elkaar verbinden. NBG-voorlichter Peter Siebe: „In talloze talen, culturen en landen wordt uit de Bijbel gelezen, dat doet iets met je.”

Er zijn al heel wat Bijbelapps. Wat voegt deze app toe?

Siebe: „Deze app voegt vooral een stukje beleving toe. In de app kun je iedere dag een specifieke Bijbeltekst of een Bijbelgedeelte lezen. Je kunt die tekst ook inspreken. Je maakt een filmpje van jezelf terwijl je de tekst voorleest. Dat filmpje is te zien tussen honderden andere filmpjes. Je ervaart dat je als Bijbellezer deel uitmaakt van een wereldwijde gemeenschap van twee miljard mensen die allemaal in hun eigen taal de Bijbel lezen.

Het is prachtig om een tekst in een andere taal te horen. Gisteren hoorde ik een tekst in het Gaelic. De mensen die deze taal spreken, wonen in het Engelse taalgebied, maar hun Keltische taal klinkt heel anders dan het Brits. Dat in zoveel talen, culturen en landen uit de Bijbel wordt gelezen, doet iets met je.”

Welke Nederlandse Bijbelvertalingen bevat de app?

„De app is in Schotland ontwikkeld door de United Bible Societies (UBS). Deze koepelorganisatie kiest voor vertalingen die gemaakt zijn door lidorganisaties als het NBG. De vertalingen die in de app gebruikt worden, zijn De Bijbel in Gewone Taal, de Herziene Statenvertaling, Het Boek en de Nieuwe Bijbelvertaling. De UBS kiest ook de dagelijkse tekst uit. Ze werkt daarbij met thema’s en volgt het kerkelijke jaar.”

Het NGB werkt samen met Wycliffe Bijbelvertalers. Met welke reden?

„Wycliffe promoot de app in het kader van het vijftigjarig bestaan van de organisatie. De zendingsorganisatie wil dat de Bijbel voor mensen opengaat. Daarmee hebben we in feite hetzelfde doel voor ogen.”

Voor wie is de app?

„We zijn blij als mensen met een smartphone de app gebruiken. Een specifieke doelgroep hebben we niet. Voor iedereen is het belangrijk om de Bijbel te lezen, of je nu jong of oud bent.”

Gebruikt u de app zelf ook al?

„Ja, ik heb hem al een paar keer gebruikt. Soms vallen woorden in een Bijbeltekst me ineens op. „Wie Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen”, las ik kort geleden. Jezus zegt dat je niet in het duister leeft als je Hem volgt. De tekst komt echt anders binnen als je de Bijbel hardop leest.”

De app Bible2020 is een initiatief van het Schotse Bijbelgenootschap, dat de app ook ontwikkelde. Sinds begin dit jaar hebben meer dan 15.000 mensen uit 117 landen de app in gebruik genomen.

De app is gratis te downloaden en beschikbaar voor iOS en Android.

www.bible2020.org