Nieuwe bestemming gezocht voor raam uit Vredehorstkerk Schiebroek

De werkgroep monumentale kunst van de landelijke Erfgoedvereniging Bond Heemschut (WMK) en de Vereniging stedebouwkundig wijkbehoud Hillegersberg en Schiebroek (VSW) zoeken een nieuwe bestemming voor een zogenoemd glas-in-betonraam uit de Vredevorstkerk aan de Wilgenplaslaan in de Rotterdamse wijk Schiebroek.

Deze voormalige gereformeerde kerk wordt over enige tijd gesloopt voor de realisatie van een woongebouw. In overleg met projectontwikkelaar Accresco Vastgoed zet de WMK in op behoud en hergebruik van het kunstwerk.

Het glas-in-betonraam uit 1964 is ontworpen door de Rotterdamse kunstenaar Johan Verheij (1906-1975). Het is circa 11 meter breed en 3 meter hoog. „Glas-in-betonramen zijn zeer kenmerkend voor de naoorlogse periode en inmiddels behoorlijk zeldzaam”, aldus de WMK. „Uitgebeeld is de doortocht van het Israëlische volk door de Rode Zee. Het raam valt op door haar prachtige kleurgebruik en vormentaal.”

De WMK en VSW zijn op zoek naar een geschikte locatie voor het werk om het zo voor de toekomst te behouden. „Het kunstwerk kan bijvoorbeeld opgenomen worden in een (nieuw te bouwen) kerk, de hal of trappartij van een verzorgingshuis, appartementengebouw of school. Het kunstwerk is in goede conditie. De kosten voor herplaatsing komen voor rekening van de ontvangende partij.”

Meer informatie over het werk en de mogelijkheden van herbestemming: Norman Vervat, vervat2000@yahoo.com