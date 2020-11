Nieuw platform over religiewetenschap

De Nederlandse Onderzoeksschool voor Theologie en Religiewetenschap heeft onlangs een nieuwe website gelanceerd met een overzicht van bijna tweehonderd onderzoekers binnen het religiedomein.

Op de site Religienet is te zien op welke thema’s en vakgebieden de expertise van de onderzoekers ligt. Daarnaast staat er informatie op de site voor studiekiezers over alle bachelor- en masteropleidingen in theologie en religiewetenschap. De site linkt door naar de persoonlijke pagina’s van onderzoekers of van opleidingen.