Nieuw pand voor Hart voor West Rotterdam

Thuis in West en Hart voor West gaan binnenkort verhuizen. De projecten in Rotterdam-West, gestart vanuit de christelijke gereformeerde kerk, kunnen op de huidige locatie (Claes de Vrieselaan 69b) niet goed verder groeien. Het pand biedt geen ruimte voor vieringen. In een gebouw aan de nabijgelegen Robert Fruinstraat (nummer 26) is die mogelijkheid er wel.

De afgelopen vijf jaar kreeg een buurthuis vorm. Er zijn contacten gegroeid met honderden bewoners. „Er is dringend behoefte aan uitbouw van de missionaire tak die Hart voor West heet. De komende periode zal begonnen worden met zondagse vieringen”, zo meldt de organisatie. Missionair werker Cees van Breugel: „Bezoekers geven aan dat ze honger naar het Woord van God hebben. Ik vind dat bijzonder.”

Het nieuwe pand omvat een kapel en projectruimtes. Verder zullen er diverse appartementen in worden gerealiseerd. Deze zullen worden bewoond door christelijke gezinnen, singles en studenten die de missionaire en diaconale projecten steunen.

De organisatie zoekt bewoners en investeerders voor het nieuwe pand. Daarom zijn er op 6 en 12 oktober informatiebijeenkomsten. beeld Thuis in West