Er is deze week een nieuw internationaal tijdschrift over puritanisme verschenen: ”Studies in Puritanism & Piety”.

De redactie wordt gevormd door dr. J. R. Beeke, dr. C. Gribben, dr. J. van de Kamp, dr. A. C. Neele, dr. H. J. Selderhuis. Het online tijdschrift, dat twee keer per jaar uitkomt, richt zich onder andere op theologiestudenten, theologen en liefhebbers van het puritanisme.