Nieuw lied voor kerken na coronatijd

Tekstdichter en predikant Martin de Geus en componist Dirk Zwart schreven een ”Loflied op de samenzang”. Het lied is bedoeld om te zingen in de kerk wanneer de samenzang in kerken hervat wordt. Dat meldt de site van de Protestantse Kerk in Nederland.

Het lied, met de titel ”Er is een stilte die kan zingen”, verhaalt over Jona, Zacharias en de gemeente van nu die allemaal een reden hebben om na de stilte de lofzang weer aan te heffen.

Het lied mag vrij gebruikt worden in de kerken en kan, inclusief begeleiding, gratis gedownload worden vanaf de website dirkzwart.com.

Er is een stilte die kan zingen,

een zwijgen dat vervoert,

maar nu de lofzang weer mag klinken

zijn wij verrukt, ontroerd.

O God, u loven is ons leven,

u prijzen zij aan zij -

welke gevaren ons omgeven,

u was en blijft nabij.

Moest Jona in een vis verblijven,

zijn bidden werd verhoord;

moest Zacharias maanden zwijgen,

zijn lofzang klinkt nog voort.

Ook onze samenzang verstilde,

een leegte daalde in -

dit lied wil ons opnieuw verbinden,

bezingt een nieuw begin.

Laten wij opstaan en God danken

dat hij ons heeft behoed,

hem loven om het licht, de klanken

waarmee hij ons begroet.

De tijd van afstand is vergleden,

het leven neemt een keer.

Wij wensen hier elkaar de vrede

van Christus onze Heer.