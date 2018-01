In de nieuwe biografie over de Spaanse Bijbelvertaler Reina staan wezenlijk nieuwe dingen. Dat zei auteur Doris Moreno, hoogleraar aan de Autonome Universiteit van Barcelona, in een vraaggesprek vorige week met de Spaanse nieuwsdienst ProtestanteDigital.

Moreno noemt haar boek een aanvulling op de tot op heden meest gezaghebbende biografie over Reina, die van de Engelsman A. Gordon Kinder (1975). De biografie verschijnt vanwege het herdenkingsjaar 2019.