Nieuw leven voor uurwerk Grote Kerk Genemuiden

Het antieke uurwerk uit de toren van de Grote Kerk in Genemuiden krijgt komende zomer een plaats in het oude stadhuis van deze plaats.

Het torenuurwerk werd in 1883 in de nieuwe Grote Kerk geplaatst. Deze kerk kwam in de plaats van de oude Sint Nicolaaskerk uit 1535, die in 1882 door brand was verwoest. In 1949 werd het uurwerk uit de toren gehaald en vervangen door een elektrisch exemplaar. Het antieke uurwerk lag jarenlang opgeslagen op de oude gemeentewerf. Sinds 1 januari 1975 is het in beheer van het Historisch Centrum Genemuiden, het museum van de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden.

Met medewerking van de gemeente is er nu een mooie bestemming voor het oude uurwerk gevonden, vertelt vrijwilliger Robert Pleijsier. „Het krijgt een plaats in de hal van het oude stadhuis, bij de trouwzaal, op een nagemaakte historische ‘stoel’.” Ook wordt het uurwerk verbonden met een wijzerplaat boven de deur van de trouwzaal. Het opwinden en de instelling van de tijd zullen straks automatisch gaan. Op dit moment is het uurwerk in restauratie. De met de restauratie en installatie gemoeide kosten bedragen ongeveer 30.000 euro.