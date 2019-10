Nieuw kerkgebouw voor RPC Malawi

De Reformed Presbyterian Church (RPC) in Mbulumbuzi, een dorpje in Zuid-Malawi, heeft donderdag een nieuw en groter kerkgebouw in gebruik genomen. De kerkbouw is gesponsord vanuit Nederland.

Het oude kerkgebouw van de RPC werd te klein om alle mensen een plekje te kunnen bieden.

Bij de opening waren naast een vertegenwoordiging van de RPC en Timotheos Foundation ook de dorpshoofden van Mbulumbuzi aanwezig.

Pastor Josaya leidde de openingsdienst en sprak uit 1 Samuël 7:12: „Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen.”

Timotheos Foundation heeft in Malawi diverse dagcentra voor kinderen. Velen van hen volgen ’s zondags diensten bij de RPC.