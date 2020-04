Nieuw glas-in-loodraam voor Oosterkerk Hoorn

De familie Van Doorn uit Hoorn schenkt een dubbel glas-in-loodraam aan de stichting Oosterkerk te Hoorn. Kunstenaar Joop Swarte heeft een schetsontwerp van het raam gemaakt, dat bestemd is voor het westtransept van de kerk.

Het voorlopige schetsontwerp heeft de geschiedenis van Hoorn als onderwerp. Het laat een duidelijke tweedeling zien. In het raam aan de kant van de haven worden de elementen verwerkt die met water te maken hebben; het raam richting Grote Oost herbergt de landelijke elementen. De kunstenaar heeft in beide ramen een gelaagde opbouw voorgesteld. De onderste laag toont water- en landelementen uit de vroegste tijd van Hoorn, de bovenste laag laat juist de elementen uit Hoorns jongste geschiedenis zien.

Het ontwerp van Swarte voorziet in voornamelijk het gebruik van gekleurd glas, dat in de loodstrips geplaatst moet worden, en het telt weinig gebrandschilderde elementen. Het is de bedoeling dat het dubbele glas-in-loodraam nog deze zomer wordt gerealiseerd. In het najaar kan dan een feestelijke onthulling plaatsvinden.

In 2016 schonk een onbekend gebleven Hoornse ondernemersfamilie een gift die het mogelijk maakte om het gebrandschilderde glas-in-loodraam ”Ode aan Hoorns maritiem verleden” te maken. Vorig jaar bestond de Oosterkerk vijfhonderd jaar.