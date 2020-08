ReIReS, de onderzoeksinfrastructuur voor religiestudies, lanceert ReIReSearch, een geïntegreerde onderzoeksdatabank voor religiestudies.

De databank combineert belangrijke collecties van verschillende Europese instellingen en biedt religiewetenschappers zo een nieuw zoekinstrument en betere toegang tot bronnen.

ReIReSearch is ontwikkeld door het Europese project ReIReS, waarvan Refo500 een van de partners is. Het nieuwe platform is gebaseerd op de behoeften van onderzoekers.