Nieuw centrum voor geestelijke verzorging

In Utrecht wordt op 9 november het Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging (UCGV) gepresenteerd.

Het UCGV wil een platform zijn voor studenten, onderzoekers, geestelijk verzorgers en iedereen die zich wil verdiepen in het vak geestelijke verzorging. In het UCGV komen vier werkvelden samen: defensie, justitie, zorg en eerstelijnszorg. Het centrum is een initiatief van de Protestantse Theologische Universiteit en de Tilburg School of Catholic Theology. Er zal worden samengewerkt met andere universiteiten.