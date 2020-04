Nieuw boek belicht vijftig predikanten Nederhemert

In Nederhemert is woensdagmorgen het boek ”Daar gaat een dominee voorbij” aangeboden aan ds. J. van Meggelen. De predikant van de hersteld hervormde gemeente (hhg) kreeg aan de pastorie het eerste exemplaar uitgereikt door de schrijfster, drs. Trees Blom. Het boek zou maandagavond 6 april gepresenteerd worden in het kerkelijk centrum van de hhg, maar door de coronacrisis kon dit geen doorgang vinden.

In het boek worden de vijftig predikanten beschreven die in Nederhemert de kansel bestegen, vanaf de Reformatie tot heden. De meesten kwamen aan het begin van hun loopbaan, meteen na hun theologiestudie. Enkele predikanten ontwikkelden zich later tot bekende schrijvers of hoogleraar. Blom maakte gebruik van brieven, dagboeken en familieverhalen, die het geheel verlevendigen.

De geschiedenis van de predikanten is nauw verweven met de geschiedenis van Nederhemert, de bevolking en de bewoners van het kasteel, die heel lang het collatierecht voerden. Bij de predikanten zijn ook de vier pastorieën die zij bewoonden uitvoerig belicht.

Een belangrijke plaats in het boek is ingeruimd voor de beide kerken. Het zijn twee rijksmonumenten met een eeuwenoude geschiedenis van oorlogen en overstromingen. Afgebrand en opgebouwd, verkleind en uitgebreid vertellen zij hun eigen verhaal. Ook de monumentale inventaris komt aan bod. Daartoe behoren zes grafmonumenten en een uniek 17e-eeuws Onze Vaderbord.

Trees Blom woonde vanaf 1982 op het Eiland Nederhemert en spitte samen met haar man Gerard Hoogbergen naar de geschiedenis van het kasteel, de huizen en bewoners van Nederhemert. Ondanks vernietigende branden en andere vernielingen konden veel opmerkelijke verhalen opgediept worden.

Het boek, dat 210 bladzijden telt, is bij de uitgeefster te bestellen, maar ook te koop bij ’t Kloske in Nederhemert, en kost € 19,50.