Nietalleen biedt kabinet hulp aan

Kerken en christelijke organisaties, verenigd in het initiatief #Nietalleen, bieden het kabinet hulp aan in de coronacrisis. „Hoe kunnen we u en de samenleving helpen?”

#Nietalleen is een christelijke beweging van tientallen organisaties en kerken, die zo’n 6 miljoen Nederlanders vertegenwoordigen. Vrijwilligers van #Nietalleen bieden hulp via ruim 1600 lokale initiatieven.

In een brief aan premier Mark Rutte en minister Grapperhaus van Eredienst vraagt #Nietalleen hoe het in deze nieuwe gedeeltelijke lockdown concreet hulp kan bieden. Vrijwilligers van #Nietalleen zijn beschikbaar in alle steden, dorpen en wijken, staat in de brief van maandag aan het kabinet. Verder zijn vele gebouwen van de aangesloten organisaties beschikbaar.

#Nietalleen vraagt een gesprek met het kabinet om te horen hoe zij in deze crisis, samen met de landelijke en lokale overheid, kunnen meehelpen. Doel is „met grotere onderlinge verbondenheid” uit deze crisis te komen.

#Nietalleen wordt gecoördineerd door de PKN en de EO; onder andere CU, SGP, ND en EMG zijn aangesloten.