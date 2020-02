NGK zoeken weg van eenheid

De Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) verlangen naar eenheid met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), maar hechten ook aan de vrijheid van de plaatselijke gemeente.

Dat bleek zaterdag in Zeewolde tijdens de landelijke vergadering van de NGK. De deze week gehouden generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) riep de nodige onrust op.

De leden van de generale synode van de GKV en de landelijke vergadering van de NGK gaan komende vrijdag en zaterdag voor het eerst samen aan slag. Ze beginnen met een retraite in conferentiecentrum Mennorode in Elspeet, waarin ruimte gemaakt wordt voor kennismaking, geloofsgesprekken en gebed. Daarna volgt een bespreking van het rapport van de regiegroep die het eenwordingsproces van beide kerken begeleidt. Daarbij komen onder meer het document ”Verlangen naar een nieuwe kerk” en het ”koersbesluit” op tafel.

In het koersbesluit stelt de regiegroep voor om als GKV en NGK na het in 2017 uitgesproken verlangen naar kerkelijke eenheid verder te gaan op de weg naar de vorming van één kerkgemeenschap en dat als uitgangspunt te nemen voor alle overige besluiten van de generale synode en de landelijke vergadering. Over het tempo van de eenwording wordt pas veel later in het vergaderproces gesproken. De bezinningsdagen worden afgesloten met een gezamenlijke viering in Zeewolde.

Peiling

Met het oog op die gezamenlijke bespreking van het Verlangendocument en het koersbesluit stond de landelijke vergadering deze zaterdag in een extra zitting stil bij de uitkomsten van een peiling over de eenwording onder Nederlands gereformeerde kerken, die deze maand door de regio’s wordt gehouden.

In het Verlangendocument wordt uitgesproken dat het belangrijk is om ook de geestelijke contouren te schetsen van de kerk waarnaar beide kerken verlangen. „We hopen dat we daarmee ook gemeenten en gemeenteleden voor wie het kerkverband iets van heel ver weg is en voor wie de hereniging van twee kerkverbanden nauwelijks leeft, kunnen meenemen in de beweging naar hereniging.”

Een kerkverband is geen keurslijf, maar een geschenk, bedoeld om elkaar tot een hand en een voet te zijn, aldus het Verlangendocument. „Niet topzwaar, maar lichtvoetig. Niet gesloten, maar open en uitnodigend naar andere kerkgemeenschappen.”

Het gaat om verlangen naar een kerk waarin Jezus Christus centraal staat met Gods Woord in het midden. „Een veelkleurige gemeenschap, die één is in afhankelijkheid van genade. Waar iedereen welkom is, maar niemand hetzelfde blijft.”

Voorzitter van de regiegroep Ad de Boer benadrukte zaterdag in zijn toelichting op het Verlangendocument dat er geen sprake is van dwang, maar van verlangen, „hartsverlangen.” „Daaraan hebben we stem gegeven in de ontmoetingen met de plaatselijke gemeenten. Er was de afgelopen tijd een ontmoeting van hart tot hart, face to face. Het Koersbesluit gaat niet over wat plaatselijk mogelijk is; kerkorde, tijdsplanning en schema komen later. Als de landelijke vergaderingen er goedkeuring aan geven, dan zetten we een volgend stap, geen reuzestap, maar een kleine stap, maar toch.”

Instemming

Het Verlangendocument riep bij de vergadering breed instemming op, maar er werd ook gewaarschuwd om niet te veel in een kerkorde vast te leggen, zodat er weinig ruimte overblijft voor de verscheidenheid in de kerken en de vrijheid van de plaatselijke gemeente, zo bleek uit de bijdragen van verschillende sprekers. De wens blijft om alle gemeenten vast te houden.

Ds. M. Rietkerk (Rijnwaarde, regio Utrecht) vindt dat het document te veel de kerk van de vorige eeuw ademt. „Kan het niet wat nadrukkelijker naar de toekomst gericht, wat attractiever en sprankelender?”

Het Verlangendocument neemt volgens hem „an sich” geen wantrouwen weg. De kerken zullen moeten werken aan versteviging van gezamenlijk vertrouwen. „Verscheidenheid aan opvattingen hoeft niet verscheidenheid in verbondenheid te betekenen.”

Twee gemeenten van de NGK –de Jeruzalemkerk in Utrecht en de Tehuisgemeente in Groningen– bepleitten een ruimere binding aan de belijdenisgeschriften, bij monde van H. van der Streek (Utrecht) en R. Hoekstra (Tehuisgemeente). Hoekstra was bang dat door te veel formele regelingen de Tehuisgemeente op een zijspoor zou komen en daarmee haar zelfstandige positie zou verliezen. „Een gezamenlijk kerkverband is bijzaak, de plaatselijke gemeente is belangrijker. Zorg dat de deur groot genoeg is om er gezamenlijk door te kunnen.”

CGK

De deze week gehouden synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken, die alle plaatselijke kerken opriep zich te houden aan de landelijke afspraken, riep wel bezorgdheid op. De NGK zijn vanouds gewend aan een lossere kerkstructuur, met nadruk op de vrijheid van plaatselijke gemeenten.

B. Wesseling (Deventer, regio Oost) wees op de problematiek van de samenwerkingsgemeenten. In Deventer, waar de ngk met de cgk samenwerkt, geeft een dergelijk synodebesluit van de CGK spanning. „Is er aandacht op onze landelijke vergaderingen voor wat er in de CGK gebeurt?”

Hij bespeurde in de gemeenten sowieso weinig interesse in landelijke vergaderingen. „Men weet nauwelijks wat daar gebeurt. Dat moet ons wel bescheiden maken.”

J. Korf van de regio Nunspeet en lid van de samenwerkingsgemeente in Lelystad –cgk en ngk– zei dat het recente synodebesluit van de CGK voor onrust zorgt. „Laten we bidden om ruimte en liefde. In de NGK geven we die ruimte en die moeten we behouden.”

Ds. H. J. Zuidhof (Urk) verwees naar de uitspraak van ds. S. P. Roosendaal vrijdag op de synode van de CGK. Deze stelde: „Als de deuren dicht slaan, dan zit ik er met mijn vingers tussen.”

Ds. Zuidhof: „Zullen we zulke gemeenten blijven gedenken in het gebed?”

W. A. Harwig-Drost, lid van de samenwerkingsgemeente uit Emmeloord (cgk en ngk), prees de open houding van de plaatselijke cgk. „Zij hebben vooral belangstelling voor de mens van deze tijd, maar de binding aan de belijdenis zegt hen weinig. Ook het ondertekeningsformulier zegt jongeren weinig en ouderen kunnen het moeilijk uitleggen. Wij willen gebonden zijn aan de Bijbel en aan Jezus.”

Ook ds. J. van ’t Hof van Rotterdam-Overschie riep op om de ontwikkelingen in de CGK in de gaten te houden, dit „vanwege de vele federaties die niet meer teruggedraaid kunnen worden.”

Hij vroeg binnen de NGK ruimte voor brede oecumenische diensten, het opdragen van kinderen en een ruimhartige houding ten opzichte van praktiserende homo’s. Hij maakt zich zorgen over de gevolgen van de eenwording tussen NGK en GKV voor de pensioenvoorziening voor geëmeriteerde predikanten binnen de NGK.

GKV

Ds. M. H. T. Biewenga uit Enschede is erg blij met de toenadering tot de GKV. Hij is al lang voorstander voor de toelating van vrouwen tot alle ambten, maar was wel geschrokken van de wijze van uitvoering van het besluit bij de GKV om alle ambten open te stellen voor vrouwen. „Waarom niet meer tijd genomen voor het gesprek en om het hart van de ander te bereiken? De behandeling van de bezwaarden geeft mij zorg. Hebben de GKV werkelijk geleerd om te gaan met verschillen?”

Ad de Boer was dankbaar over de toon van de besprekingen op de landelijke vergadering, zo zei hij na de gespreksronde van de regio’s. Het hart klopt in de plaatselijke gemeente en de hereniging van beide kerken is het resultaat van plaatselijke processen, zo verzekerde hij. Toch moeten de kerken volgens hem wel wat doen met de toenemende kloof tussen wat op papier staat en de praktijk in de plaatselijke gemeenten.

Ten aanzien van de gerezen vragen over de status van de gereformeerde belijdenisgeschriften stelde hij dat de regiegroep voortbouwt op wat hierover aan gemeenschappelijks is gegroeid binnen de NGK en de GKV. „Maar een jonge generatie van ambtsdragers kijkt met vervreemding naar de Drie Formulieren van Enigheid. Dat is met handen te tasten, óók in de GKV. We hebben op dat vlak wel het nodige werk te doen: hoe zijn wij in deze tijd een Christus-belijdende gereformeerde kerk?”

Frans Schippers, voorzitter van de landelijke vergadering, sprak van „spannende tijden binnen het Lichaam van Christus” en verwees daarbij naar de synodevergadering van de CGK deze week. „Binnen de CGK is een hoogoplopende discussie over vrouwen in het ambt, waarbij ook gesproken wordt over uitsluiting van kerken. Dit raakt onze samenwerkingsgemeenten, in totaal 25, als je daarbij ook de samenwerkingsgemeenten van de GKV rekent. Kortom, we lijden mee.”

Schippers prees de sfeer van openheid en de wil bij elkaar te blijven, zo stelde hij na afloop van de vergadering. „Vertrouwen is een belangrijk woord dat vandaag gevallen is. Er is een positieve grondtoon, maar er blijven hobbels, zoals de pensioenvoorzieningen, financiën en de kerkorde. Maar unaniem willen wij verder in de zoektocht naar de toekomst.”