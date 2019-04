De predikantenvereniging van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) stelt zich open voor predikanten van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK).

Dat meldde kerkelijk magazine OnderWeg zaterdag. Nederlands gereformeerde predikanten zijn per brief uitgenodigd om lid te worden van de predikantenvereniging, „een plek van onderlinge ontmoeting en bemoediging.” Daarnaast is de predikantenvereniging ook een beroeps-vereniging, die opkomt voor de belangen van de predikanten.