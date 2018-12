Ngk, cgk en gkv Hengelo fuseren tot ”3GK Hengelo”

De Nederlands gereformeerde kerk (Ngk), christelijke gereformeerde kerk (cgk) en gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) in Hengelo e.o. vormen per 1 januari één „gereformeerde kerk.”

Dat maakten zij deze week bekend. De voorlopige naam van de nieuwe gemeente is 3GK Hengelo. In 2019 zal de gemeente gevraagd worden om met suggesties te komen voor een definitieve naam.

De Nederlands gereformeerde en christelijke gereformeerde kerk vormen al langere tijd één gemeente en houden hun bijeenkomsten in de Morgensterkerk aan de Freudstraat. De gereformeerde kerk vrijgemaakt houdt haar bijeenkomsten in de Kristalkerk aan de P. C. Hooftlaan. „In 2008 hebben ze elkaar erkend als kerken van Jezus Christus en zijn ze op verschillende manieren al gaan samenwerken”, aldus de drie. „Zo ontmoeten de kerkenraden elkaar met enige regelmaat, is het catechesewerk geïntegreerd en zijn er gemeenschappelijke thema-avonden en ouderenochtenden. Sinds 2010 zijn er gezamenlijke zomerdiensten en vanaf 2015 worden ook de middagdiensten samengehouden.”

Bij de kerkenraden en gemeenten „groeide de wens om een volgende stap te zetten in de samenwerking: het vormen van één samenwerkingsgemeente”, schrijven zij verder. „In 2015 is een commissie ingesteld om met een advies te komen hoe concrete stappen genomen konden worden tot het vormen van één kerkelijke gemeente. Beide gemeenten zijn intensief gehoord. De ingestelde commissie adviseerde de kerkenraden om te gaan werken aan één 3GK samenwerkingsgemeente met één kerkenraad, twee eredienstlocaties en twee predikanten. In het kerkelijk seizoen 2017-2018 heeft een stuurgroep een plan gemaakt hoe de samenwerking gestalte zou kunnen krijgen. In september 2018 hebben de leden van de beide kerken met een grote meerderheid met het vormen van één samenwerkingsgemeente ingestemd.”

Op zondag 6 januari 2019 wordt de samenwerking bekrachtigd worden in een gemeenschappelijke kerkdienst om 10.00 uur in de Kristalkerk. Ds. Luc Compagnie hoopt in deze dienst voor te gaan. Per 3 maart 2019 zal ook ds. Robert Roth als predikant verbonden worden aan de 3GK gemeente in Hengelo.