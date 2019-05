New York Times rectificeert: Jezus was geen Palestijn

The New York Times geeft toe dat ze een fout heeft gemaakt door het plaatsen van een column waarin staat dat Jezus waarschijnlijk Palestijn was. Volgens de krant is de zinsnede te wijten aan een bewerkersfout.

„Hoewel Hij in een gebied leefde dat later bekend werd als Palestina, was Jezus een Jood die in Bethlelem werd geboren”, schrijft zij in een rectificatie op 27 april. Een week eerder plaatste de NYT een column van Eric V Copage met deze zin: „Jezus, geboren in Bethlehem, was hoogstwaarschijnlijk een Palestijnse man met een donkere huid.”

Een dag na de misser ontstond er opschudding door een retweet van Ilhan Omar, een van de eerste twee vrouwelijke moslims in het Congres. De tweet (van islamgeleerde Omar Suleiman) luidde: „Ik ben ooit door een familielid dat een Palestijns christen is, gevraagd waarom christelijk rechts in Amerika grotendeels hun onderdrukking steunt. Weten ze niet dat wij ook christen zijn? Beschouwen ze ons zelfs maar als mens? Weten ze niet dat Jezus een Palestijn was?”

https://www.christianheadlines.com/contributors/michael-foust/new-york-times-admits-in-correction-jesus-wasn-t-palestinian.html