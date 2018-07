New Wine; op dorre grond bijeen rond gaven van de Geest

Niet alleen de dorre gele grasvelden van landgoed Velder in het Brabantse Liempde schreeuwen om water. In de grote tenten op het terrein zijn bezoekers van de New Wine-zomerconferentie op zoek naar water, levend water.

De zomerconferentie van New Wine, een internationale vernieuwingsbeweging, wordt bezocht door zo’n 5000 mensen die hun eigen tent hebben opgeslagen op het Brabantse landgoed. Verspreid over de week worden er ook zo’n 3000 daggasten verwacht. Zaterdagavond is de conferentie geopend, vrijdagmorgen volgt de afsluiting.

Stafmedewerker Bart Visser van New Wine stelt dat ongeveer de helft van de bezoekers uit traditionele protestantse kerken komt. De andere helft is afkomstig uit baptistengemeenten.

De zomerconferentie wordt voor het eerst gehouden in Liempde. De bijeenkomst had de afgelopen elf jaar in Biddinghuizen plaats. Het heeft de organisatie heel wat hoofdbrekens gekost om het terrein voor de bezoekers geschikt te maken. Duizenden stoelen zijn aangesleept en een groot aantal tenten is ingericht met podia en geluidsinstallaties.

Geestesgaven

Het draait op de conferentie om de aandacht voor de gaven van de Geest, zo meldt het programma. „De New Wine-zomerconferentie heeft behalve aandacht voor geestelijke gaven ook oog voor gerechtigheid in de samenleving.” Tijdens de conferentie zijn er talloze workshops, lezingen, praise- en gebedsbijeenkomsten.

Ido Buwalda, voorganger van de evangelische gemeente Mozaïek0318 in Veenendaal, legt op het podium in de grote tent uit waardoor Mozaïek een stormachtige groei doormaakte. In een lezing, met de titel ”Geest en gemeente”, stelt Buwalda dat de groei niet het gevolg is van doordachte methoden, maar van het werk van de Geest. „Onze gemeente kreeg de naam Mozaïek omdat wij geloven dat de christelijke gemeente Gods kunstwerk is, namelijk een samenstel van gebroken mensen.”

Buwalda vraagt de deelnemers om met degenen naast hen te bespreken waarom zij lid zijn van een kerk of wat de reden ervoor is dat ze juist geen lid zijn. Volgens hem wordt iemand namelijk nooit alleen tot Christus bekeerd, maar altijd ook tot de kerk, het lichaam van Christus.

Gebed

In de zogeheten ”ministry”-tent zitten deelnemers in groepjes rond tafels. Het gesprek gaat over het persoonlijk gebed en de voorbede voor anderen. Herman Stigter is als tentbeheerder verantwoordelijk voor deze bijeenkomsten. Sinds 2014 bezoekt hij de zomerconferenties. Een deelneemster begroet hem en zegt: „Jouw taak als tentbeheerder vervul je met toewijding. De Heere heeft dit ook opgemerkt. Mag ik je zegenen?” Zij pakt zijn hand en spreekt een gebed uit.

Tijdens de conferentie wisselen drukke en minder drukke dagen elkaar af. Dinsdag staat een beperkt aantal activiteiten op het programma. Woensdag en donderdag wacht de conferentiegangers een volle agenda, met opnieuw aandacht voor het thema Geest en gemeente, maar ook voor heelheid in een gebroken wereld. Er zijn ook ontspannende activiteiten, zoals een baristacursus voor koffieliefhebbers en een workshop krav maga, een Israëlische verdedigingssport, voor vrouwen. De hele week zijn er ook kinder-, tiener en jongerenprogramma’s. Vrijdagmorgen volgt de afsluiting met een slotviering.