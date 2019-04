Netwerk Tim Keller sticht 138 nieuwe kerken

New York. Het kerkplantingsnetwerk Redeemer City to City heeft vorig jaar 138 kerken gesticht. Dat maakte de organisatie maandag bekend.

De afgelopen tien jaren plantte het netwerk maar liefst 632 nieuwe gemeenten in 138 steden. Het netwerk is opgericht door de Amerikaanse predikant Tim Keller. De organisatie richt zich speciaal op wereldsteden. Naast kerkplanting verzorgt Redeemer City to City trainingen voor kerkleiders en pastors.

Keller richt zich sinds 2017 voltijds op de opleiding en training van nieuwe kerkleiders. Hij wil daarmee doorgeven wat hij leerde bij zijn kerkplantingswerk in New York. De Europese afdeling van het netwerk belegt in mei een conferentie in Amsterdam.