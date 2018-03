Netty Baan weg als directeur van Mercy Ships Nederland

Netty Baan-Clements is sinds 1 maart geen directeur meer van Mercy Ships Holland. Haar vertrek is in „harmonie” tot stand gebracht, meldt bestuursvoorzitter Jan van den Bosch maandag desgevraagd.

„Netty Baan heeft zelf aangegeven dat ze haar jaarcontract niet wilde verlengen. Ze gaat op zoek naar een andere uitdaging”, zegt Van de Bosch.

Baan trad per 6 maart 2017 aan als directeur en was de opvolger van Arjen van der Wolf. Per 1 maart 2018 is Marianne Huurman interim-directeur van Mercy Ships Holland. Zij werkt al ruim tien jaar voor de organisatie. Het bestuur gaat nog op zoek naar een nieuwe, vaste directeur.

Baan laat maandag desgevraagd weten dat het afgelopen jaar „diverse successen en targets bij Mercy Ships zijn gehaald, maar dat het goed is dat een ander de veranderingen verder doorvoert.”

Mercy Ships steunt het werk van een hospitaalschip in derdewereldlanden. Vorig jaar werden er ruim 1700 gezondheidswerkers getraind, bijna 900 meer dan het jaar ervoor.