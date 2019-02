Netten aan Sint-Jan wegens afbrekend steen

De gemeente Den Bosch laat deze week netten ophangen aan de toren van de Sint-Jan, omdat natuursteen losbreekt en dreigt te vallen. De gemeente heeft dat besloten nadat afgelopen weekend een stuk steen naar beneden kwam en op het dak van de kathedraal terechtkwam.

De toren van de Sint-Jan in Den Bosch is eigendom van de gemeente. Volgens de gemeente is de levensduur van het natuursteen dat bij de restauratie eind jaren zeventig is gebruikt korter dan gedacht. De kans dat nog meer gesteente afbreekt is niet heel groot, maar de gemeente wil geen risico nemen. De natuurstenen worden deze week gecontroleerd. Losse delen worden weggehaald.

Definitief herstel van het natuursteen staat gepland vanaf 2021, als de Sint-Jan weer een grote restauratiebeurt krijgt.