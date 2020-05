NET Foundation ziet inkomsten stijgen

NET Foundation zag in 2019 haar inkomsten uit fondsenwerving stijgen. Dat meldt de organisatie, die zich richt op het online toerusten van (leken)voorgangers wereldwijd, in het vorige week verschenen jaarverslag. De stijging was 3,7 procent ten opzichte van 2018.

In 2019 waren de uitgaven groter dan de totale inkomsten. Er werd veel aandacht besteed aan het opzetten van NET-studiecentra en aan het vergroten van de naamsbekendheid van de organisatie. Dat laatste leidde tot een verdubbeling van de inkomsten van particulieren.