NET Foundation ziet inkomsten in 2018 stijgen

NET Foundation zag in 2018 de inkomsten stijgen. Dat meldt de organisatie in het deze week verschenen jaarverslag.

NET Foundation zag de inkomsten stijgen van 336.400 euro in 2017 tot 391.500 euro in 2018.

De organisatie richt zich op het online toerusten van voorgangers. Naast deze activiteiten heeft NET Foundation in 2018 een „koerswijziging” doorgevoerd door in drie verschillende contintenten te starten met het opzetten van studiecentra: in Cuba, Kenia, Oeganda, Ecuador, India en Pakistan. Hiermee wil NET voorgangers bereiken die geen toegang hebben tot opleidingen en niet online bereikbaar zijn. Voor elk centrum wordt een team met door NET getrainde docenten samengesteld.