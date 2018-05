NET Foundation traint Afrikaanse lekenvoorganger in studiecentrum

Een online theologische opleiding. Voor veel lekenvoorgangers in Afrika is dat te hoog gegrepen. Speciaal voor hen biedt NET Foundation nu ook cursussen aan in nieuwe studiecentra, gegeven door lokale coaches.

Onlineafstandsonderwijs bieden aan voorgangers is sinds de start in 2006 de missie van NET Foundation. De reformatorische stichting, die kantoor houdt in Apeldoorn, werkt daarbij nauw samen met theologische opleidingen in onder meer Afrikaanse landen. Met het aanbieden van cursussen in zogeheten NET ”study centres” (studiecentra) verbreedt de organisatie haar werkwijze.

Sinds enkele jaren ontwikkelt NET zelf lesmateriaal, zegt directeur Raymond Warnaar. Dit is speciaal bedoeld voor voorgangers met weinig of geen vooropleiding. Voor enkele onderdelen maakt NET gebruik van leerstof van ds. Ron van der Spoel (Jethro Foundation). Dit richt zich onder meer op het maken van een preek en op de Bijbelse thema’s gebed, gebod en geloof.

NET voegt daar eigen modules aan toe over de orde van het heil, Oude en Nieuwe Testament en evangelisatie en zending. „Diverse theologen werken daaraan mee. Een van hen is dr. M. J. Paul. Hij bewaakt ook de kwaliteit en de identiteit van het geheel.”

De organisatie wil dit materiaal benutten voor voorgangers die geen toegang hebben tot theologische opleidingen en niet in staat zijn om volledig online te studeren. Zij schakelt hiervoor lokale coaches in die de cursussen voor deze doelgroep aanbieden in speciale studiecentra.

Warnaar: „Er kwamen twee mensen op ons pad: Eric Ngala uit Kenia en Samuel Raju uit India. Zij hebben de afgelopen tijd op diverse plaatsen conferenties georganiseerd. Bij de eerste conferentie waren wij aanwezig om te kijken hoe het ging en de nieren van de docenten te proeven. Nu begeleiden wij hen op afstand.”

Het streven is dat cursisten gedurende twee of drie jaar elk kwartaal of halfjaar een conferentie van enkele dagen bijwonen. Behalve in Kenia en India gebeurt dit nu ook in Uganda en Ecuador. Deze week besloot NET deze werkwijze op grotere schaal te gaan inzetten, ook in andere landen zoals Ethiopië, Peru, Colombia en Cuba.

De proefprojecten onderstreepten voor Warnaar het belang van laagdrempelig lesmateriaal. „Het is soms nodig om een in onze ogen eenvoudig boekje van dertig of veertig pagina’s terug te brengen tot een aantal basisprincipes. Daarmee gaan we verder aan de slag.”

Warnaar benadrukt dat het onderwijsaanbod van NET niet concurreert met de lokale theologische opleidingen, maar een aanvulling hierop vormt. „Degenen die een bachelor of master kunnen volgen, komen voldoende aan hun trekken via bestaande theologische opleidingen. Maar voor de meeste voorgangers in Afrika, Latijns-Amerika en Zuid-Azië is dat niet haalbaar. Hen willen we ook graag ondersteunen. De kleine theologische scholen zijn niet in staat om dit te doen.”