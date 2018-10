NET Foundation richt studiecentra in zeven landen op

NET Foundation is bezig met het opzetten van zeven studiecentra op het zuidelijk halfrond. Dat maakte de organisatie woensdagavond in Veenendaal bekend.

De organisatie biedt wereldwijd digitaal Bijbelgetrouw theologisch onderwijs aan. Met onlinecursussen bereikt NET Foundation, dat ruim twaalf jaar bestaat, voorgangers en Bijbelscholen in tientallen landen, vooral op het zuidelijk halfrond, waar minder Bijbelkennis is.

NET Foundation heeft het roer omgegooid, deelde directeur Raymond Warnaar mee tijdens het ”Get Connected”-event voor ondernemers. Er komen drie studiecentra in Afrika: in Kenia, Zambia en Uganda; twee in Zuid-Amerika: in Cuba en Ecuador; en twee in Azië: in Pakistan en India. „Met alleen digitaal onderwijs bereiken we veel voorgangers niet. Door ter plaatse aanwezig te zijn, kunnen we meer doen.”

NET Foundation is al begonnen met de realisering van de plannen, die in totaal naar schatting 175.000 euro kosten. De centra in Ecuador, Cuba en India zullen, als alles goed gaat, volgend jaar starten. Later komen daar de centra in Uganda, Pakistan en Zambia bij. Inmiddels is er al ervaring opgedaan met een studiecentrum in Kenia.

Eric Ngala Mutumbi, toeruster en onlinecoach in Kenia, was met zijn vrouw aanwezig om een toelichting te geven. Hij vertelde over het enorme tekort aan goed opgeleide predikanten in Afrika. Van de in totaal 2 miljoen voorgangers heeft naar schatting 90 procent weinig of geen theologische bagage. Daardoor is men vatbaar voor allerlei dwalingen en het vermengen van de Bijbelse boodschap met heidense elementen, zoals voorouderverering en toverij.

De voorganger uit Bumala toonde beelden van voorgangers die een training gevolgd hebben. Een van hen is David. Hij kreeg een getuigschrift van NET Foundation dat hij aan de cursus had deelgenomen. Dat kan handig zijn om bijvoorbeeld tegenover de overheid aan te tonen dat hij werkelijk voorganger is. Mutumbi deelde mee dat hij ook contacten heeft in Congo en Oeganda en dat hij bezig is met het opbouwen van een bibliotheek in zijn kantoor. Voor zijn werk in de omringende dorpen krijgt hij hulp van een tweetal mensen. “Er is een geestelijke strijd gaande,” zei hij.

Prof. dr. H. J. Selderhuis, rector van de Theologische Universiteit Apeldoorn en verbonden aan het platform Refo500, wees op de grote kansen van digitalisering voor de verspreiding van het Woord. Hij maakt zelf veel gebruik van digitale middelen voor het inzien van buitenlandse bronnen die vroeger slechts in (buitenlandse) bibliotheken toegankelijk waren.

De hoogleraar noemde een aantal theologiestudenten uit Jakarta met wie hij dit jaar kennismaakte. Ze wilden meer weten over de Nederlandse theologie. In hun studies, die hij onderzocht heeft, haalden ze digitale bronnen uit Nederland aan.

In de Verenigde Staten voerde de Apeldoornse rector gesprekken met hoogleraren van diverse theologische universiteiten. Ze vertelden hem dat daar Chinese studenten theologie studeerden die meer willen weten van de Nederlandse godgeleerdheid.

De TUA is momenteel bezig met een programma om hen te helpen, zei hij. NET-Foundation zou hierbij een rol kunnen vervullen, veronderstelde prof. Selderhuis. Hij deed de organisatie het aanbod om samen te werken en zo „de krachten te bundelen.”