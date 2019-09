Nepnieuws heeft nare gevolgen voor kopten Egypte

Egyptische christenen moeten het hoofd bieden aan voortdurende beschuldigingen en geruchten die verspreid worden door radicale moslims.

Eman Farid, die op Facebook gevolgd wordt door 87.000 personen, is duidelijk een groot bewonderaar of lid van de Egyptische Moslimbroeders. Op 28 augustus plaatste hij een bericht op zijn Facebookpagina dat de vaak hachelijke situatie van christenen in Egypte illustreert.

Eman Farid schreef dat „de kerken in Egypte christenen hebben gevraagd om allemaal naar het noorden van het land te verhuizen. Heel specifiek naar de stad Alexandrië en meer in het algemeen naar de regio’s die grenzen aan de Middellandse Zee.”

Dit gebeurt, aldus Farid, terwijl moskeeën in Egypte worden gesloopt en de rol van de koran wordt ingeperkt. „Dit alles geschiedt als voorbereiding op de opdeling van Egypte in dit tijdperk van de zionistische dwerg al-Sisi” (de huidige president van Egypte, MJ). Farid spreekt van „het begin van de oprichting van een koptische staat in het noorden van Egypte.”

Bloedbad

De Egyptische autoriteiten beweren dat ze de wederzijdse religieuze tolerantie in hun land willen bevorderen. Koptische christenen die de afgelopen jaren spottende opmerkingen maakten over Islamitische Staat (IS) werden gearresteerd. Opmerkingen zoals die van Eman Farid lijken echter ongestraft te blijven. Het recente verleden heeft bewezen dat het verspreiden van dit soort geruchten over de kopten letterlijk dodelijk kan zijn.

Het gaat hier om een oude en geliefde tactiek van salafistische predikers en Moslimbroeders. In 1952 verspreidden de Moslimbroeders het bericht dat de christenen in Suez een alliantie waren aangegaan met de Britten, met de bedoeling moslims te vermoorden. Het resultaat was dat een woedende opgehitste menigte in Suez een aantal kopten levend verbrandde. Dit bloedbad van Suez zou het begin vormen van een lange reeks aanvallen op koptische christenen – aanvallen die steeds plaatsvonden op basis van onjuiste berichten, verspreid door islamisten.

Kopten worstelen met de voortdurend herhaalde beschuldiging dat ze wapens in hun kerken opslaan. Deze zouden ze willen gebruiken om voor een eigen staat te vechten. Of ze zouden de wapens naar Israël exporteren.

In Egypte bepalen het gezaghebbende soennitische instituut al-Azhar, de Moslimbroeders en salafisten het gezicht van de islam. Wat vooral slecht nieuws is voor christenen in Egypte, is de politiek die president al-Sisi momenteel lijkt te voeren. Hij probeert salafisten tegemoet te komen om steun te verwerven voor zijn strijd tegen de Moslimbroeders. Al-Sisi wil de salafisten gebruiken om de beschuldiging van de Moslimbroeders te ontkrachten dat hij een oorlog tegen de islam zou voeren.

In Alexandrië staan veel moskeeën reeds onder invloed van salafisten. Egyptische christenen reageerden geschokt toen ze onlangs vernamen dat Yasser Borhami toestemming had gekregen om op vrijdag te preken in Alexandrië. Borhami is vicevoorzitter van de Salafistische Oproep, een beweging die in Egypte de meeste salafistische organisaties vertegenwoordigt. Borhami is berucht om zijn radicale uitspraken, waarvan hij nooit afstand heeft genomen. Zo noemde hij Moederdag een „feest voor ongelovigen” en verbood hij moslims om christenen met Kerst een gelukkig kerstfeest toe te wensen.

Het heeft er alle schijn van dat christenen in Egypte met al-Sisi van de regen in de drup zijn gekomen. Volgens een analyse van het Begin-Sadat Center for Strategic Studies probeert al-Azhar allianties te vormen met salafisten, omdat beide groepen tegenstander zijn van de pogingen van president al-Sisi om de islam te moderniseren.