Neocalvinisme: inspirerende bron met kosmische reikwijdte

God verheugt Zich in de heerlijkheid van Zijn schepping. Door Zijn algemene genade kunnen we opnieuw contact met de ongelovige mens winnen, zo vindt prof. Richard Mouw.

Hij bepleit een „updating” van het calvinisme van Kuyper en Bavinck en betreurt het gemis aan dialoog tussen neocalvinisten en ”new calvinists” in Amerika.

Dat stelt hij in zijn nieuwe boek ”All That God Cares About. Common Grace in Divine Delight” (Baker Academic, Grand Rapids, VS). In het Kuyperjaar doet deze éminence grise van het (neo)calvinisme en oud-president van Fuller Theological Seminary (Pasadena, Californië, VS) een pleidooi voor een „updating” en „bij de tijd brengen” van het neocalvinisme.

Mouw onderscheidt tussen twee houdingen van de christen: theologische beschermzucht of creatief inspelen op nieuwe situaties. Hij kiest voor de laatste. „Onze tijd kent veel uitdagingen, die we moeten zien als gélegenheden van de voorzienigheid.”

Algemene genade

Mouw focust in zijn nieuwe boek op de gedachte van de ”common grace” (algemene genade), die hij al bij Calvijn aanwezig ziet (in zijn waardering van kunst en wetenschap) maar die door Kuyper systematisch uitgewerkt is. Deze vorm van genade (of „gratie” volgens Kuyper) heeft volgens Mouw helaas aanleiding gegeven tot grote controverses en zelfs tot kerksplitsingen in Amerika.

Hij geeft met Kuyper toe: algemene genade is geen (bijzondere) genade in eigenlijke zin, die de mens eeuwig heil brengt. Maar zij is ook méér dan rebellie van de natuurlijke mens tegen God, zoals Amerikaanse theologen als Cornelis van Til, Herman Hoeksema en David Engelsma hebben uiteengezet. Dat is volgens Mouw allemaal te antithetisch. God schenkt volgens Mouw niet alleen de zondaar in Christus eeuwig heil, maar koestert ook blijvend vreugde in Zijn schepping, die Hij volledig wil herstellen.

De gedachte van de algemene genade is nodig om de hardnekkige karikatuur uit de wereld te helpen dat het calvinisme somber, afstandelijk en levensvijandig is. Mouw laat zich inspireren door onder anderen de puritein Richard Sibbes en diens calvinistische opvatting van God, „die niet primair is gebaseerd op macht maar op barmhartigheid.” Nodig is een „robuuste trinitarische theologie van Gods nabijheid tot Zijn schepping.”

Kosmisch

Niet alleen de individuele mens maar ook de wereld wordt gered, zo verwoordt Mouw de „kosmische” reikwijdte van het neocalvinisme. „God heeft een meervoudig doel voor zowel de schepping als de verlossing. Dit is niet altijd benadrukt in de gereformeerde traditie. Het neocalvinisme was consistent in het uitwerken van dit bredere scenario, waarbij God Zijn oorspronkelijke doeleinden zelfs realiseert buiten de gemeenschap van de uitverkorenen. God laat in de gevallen mensheid iets van Zijn goedheid en gaven schitteren zodat we mogen spreken van een gedeelde menselijkheid met de wereld”, aldus Mouw.

Hij bepleit aan het eind van zijn boek een „oecumenisch neocalvinisme” in de geest van Kuyper en Bavinck, dat soelaas kan bieden voor het leerstellig zwakke evangelicalisme in de Verenigde Staten. Dat verkeert volgens Mouw in een „serieuze crisis” omdat het geen deugdelijke confessionele grondslag heeft.

Dialoog

Zo komt hij ook tot opmerkingen over de ”new calvinists”, met leiders als Tim Keller, Don Carson, Al Mohler en John Piper. Hij betreurt het dat er geen serieuze dialoog tussen de ”neo-” en de ”nieuwe” calvinisten is, omdat er veel van elkaar valt te leren. „Er zijn overeenkomsten en verschillen, maar bewegingen worden vaak in stand gehouden door discipelen en in termen van bewegingen is het vaak moeilijk om twee meesters te dienen. Iemand moet daar maar eens een boek over schrijven”, zo oppert hij.