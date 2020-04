Nelleke Kruijmer schrijft gids over missionair verhuizen

Je koffers pakken, je vertrouwde omgeving achterlaten en als christen in een onkerkelijke buurt gaan wonen. Dat heet missionair verhuizen, vertelt Nelleke Kruijmer. Voor de IZB schreef ze een brochure over dit onderwerp. „In veel gebieden in Nederland is weinig christelijke presentie.”

Kruijmer, begeleider van pioniersplekken bij de IZB, vereniging voor zending in Nederland, krijgt regelmatig vragen over missionair verhuizen. Ze vormden de aanleiding voor het schrijven van de brochure.

Zelf woonde ze zeven jaar in Tsjechië als studentenwerker. „De ervaring die ik daarmee opdeed, heb ik verwerkt in de ”Gids missionair verhuizen” en toegespitst op de Nederlandse context. Ook binnen Nederland zijn er allerlei subculturen.”

Wat is missionair verhuizen eigenlijk?

„Missionair verhuizen heeft als doel Gods koninkrijk gestalte te geven op een plek waar weinig christenen wonen. Wie missionair verhuist, kan aansluiten bij een kerk die missionair actief is, maar je begint allereerst in het dagelijkse leven. Je deelt het leven van alledag met mensen uit de nieuwe woonplaats, in gastvrijheid en vriendschap, en je zoekt onbevangen naar manieren om hen lief te hebben en te dienen.”

Welke activiteiten onderneemt een missionair verhuizer in zijn nieuwe omgeving?

„Dat hangt af van de plek waar iemand naartoe verhuist. Luisteren is daarbij cruciaal: waar heeft een buurt of wijk behoefte aan? Als begeleider van pioniersplekken zie ik allerlei initiatieven. Je kunt koffiemiddagen organiseren als er eenzaamheid is, of taallessen in een buurt waar bewoners een taalachterstand hebben. De één start een Alpha-cursus, de ander richt een buurtmoestuin in. Soms kun je aanhaken bij bestaande initiatieven.”

Draait het dan vooral om sociaal werk en niet om evangelisatie?

„Ik zou geen scheiding willen maken tussen praktisch bezig zijn en evangelisatie. Ze gaan hand in hand, het praktische maakt het Evangelie concreet. Als de mogelijkheid er is, vertel je over het Evangelie. Maar veel mensen in onze maatschappij hebben niet per se interesse in het christelijk geloof. Ze zijn vaak wel bereid om te horen wat iemand persoonlijk drijft in het leven. Ze merken het als iets vanuit het hart komt en consistent is met iemands levensstijl. Om die christelijke levensstijl gaat het bij missionair verhuizen.”

Is er een kerkelijke uitzending verbonden aan missionair verhuizen?

„Het gebeurt bijna altijd op eigen initiatief. Soms is er een duidelijke roeping om ergens te gaan wonen, maar ook andere factoren kunnen meewegen: een nieuwe baan, kinderen die het huis uitgaan of de behoefte aan een andere leefomgeving.

Uitzending door een kerkelijke gemeente kan bemoedigend zijn, maar we moeten het niet in het bijzondere trekken. Elke gelovige heeft een roeping. De brochure is relevant voor iedereen die in zijn woonomgeving missionair wil zijn. De titel had ook ”Gids voor missionair wonen” kunnen luiden.”

Verhuizen is dus niet nodig om missionair te kunnen zijn?

„Absoluut niet. Maar kerkelijke mensen wonen vaak op een kluitje, zitten comfortabel in grote kerken en hebben een eigen christelijk netwerk. Er zijn veel gebieden in het zuiden, noordoosten en noordwesten van Nederland en ook bepaalde steden met heel weinig christelijke presentie. De vraag is of we het aandurven verder te kijken dan de eigen vertrouwde omgeving en ergens anders te gaan leven als christen.”

Is missionair verhuizen niet wat idealistisch?

„Mensen met ervaring daarmee waarderen juist de nuchtere en praktische toonzetting van de gids. Wie eraan begint, moet het wel doen met een realistische verwachting en niet met een reddercomplex. Je moet offers brengen en het vertrouwde achterlaten. Maar het kan het leven ook verrijken. Een missionair verhuizer mag erop vertrouwen dat God hem wil gebruiken om een zegen te zijn voor anderen. Het gaat om de bereidheid om op een bescheiden wijze het eigen christelijk leven te delen in een grotendeels seculiere omgeving. Ik hoop dat missionair verhuizen een trend wordt.”