Negen herbestemde kerken in de prijzen

De Pieter van Vollenhovenprijs is zaterdag uitgereikt aan negen herbestemmingsprojecten van monumentale kerken en kapellen. Met de uitreiking van de herbestemmingsprijs geeft de jury dit jaar extra aandacht aan „de opgave die er is om monumentale kerken in ons land te behouden.”

Met de prijs, die door een onafhankelijke jury van erfgoedspecialisten wordt toegekend, wil prof. mr. Pieter van Vollenhoven zijn waardering uitspreken voor de initiatiefnemers van de projecten: „Het zijn allemaal voorbeelden van geslaagde herbestemmingen van religieus erfgoed. Kerken of kapellen, die door het doorzettingsvermogen van deze initiatiefnemers behouden blijven. En daarvoor heb ik grote waardering.”

De prijs werd in 2012 voor de eerste keer uitgereikt. De afgelopen jaren werden zeven initiatiefnemers geëerd met deze prijs. Omdat herbestemming voor religieus erfgoed vaak moeilijk is, gaat de prijs dit jaar naar negen winnaars. Ieder jaar is er een geldbedrag van 10.000 euro beschikbaar. Dat bedrag wordt dit jaar verdeeld onder de winnaars. De winnaars zijn: de Eben-Haëzerkerk in Appingedam, DePetrus in Vught, de lutherse kerk in Arnhem, het Witte Kerkje in Zevenhoven, de Cuyperskerk in Sas van Gent, de Kapel van het Beggardenklooster in Roermond, het neogotisch kerkje in Laag-Keppel, de Willibrorduskerk in Hooge Zwaluwe en de Zaandijkerkerk in Zaandijk.

De Pieter van Vollenhovenprijs is een jaarlijks terugkerende prijs aan een particulier of organisatie „die de uitdaging is aangegaan om een monumentaal pand in Nederland te behouden door het een nieuwe bestemming te geven.”