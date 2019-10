Nederlandse zendeling omgekomen bij trektocht Nepal

Een 27-jarige Nederlandse zendeling is eind september om het leven gekomen in Nepal.

Dat berichtte het Nederlands Dagblad (ND) donderdag op basis van informatie van zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie (OM). De man studeerde de lokale taal aan een Nepalese universiteit en was betrokken bij OM. De zendingsorganisatie meldt dat de zendeling Thomas heet, maar maakt vanwege privacyredenen zijn achternaam niet bekend. De zendeling was sinds augustus 2018 ook actief voor Climbing for Christ. Deze zendingsorganisatie richt zich op de verkondiging van het Evangelie in bergachtige gebieden.

De Nederlander wandelde een bergroute samen met een 42-jarige Koreaanse student, die eveneens om het leven kwam. Na de vermissing van beide studenten is volgens OM een crisisplan in werking getreden. Het lichaam van de Nederlander is na een „dagenlange, intensieve zoektocht” gevonden aan de voet van een klif. Het lichaam van zijn Koreaanse medereiziger is op 12 oktober aangetroffen in dichtbegroeid gebied.

De zendeling is deze donderdag begraven vanuit een evangelische gemeente in Zwijndrecht, aldus het ND.