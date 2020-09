Nederlandse Kerk in Duitsland start petitie voor behoud steun vanuit EKD

De Nederlandse Kerk in Duitsland (NKiD) is een petitie begonnen nu de financiële ondersteuning vanuit de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) binnen afzienbare tijd beëindigd dreigt te worden.

Dat liet ds. J. H. Adriaanse, een van de drie predikanten van de NKiD, dinsdag weten. „Lang geleden zijn er tussen de EKD en de Nederlandse Kerk afspraken gemaakt dat de NKiD een jaarlijkse bijdrage ontvangt waarvan onder andere de salarissen van de predikanten betaald worden”, aldus ds. Adriaanse. „Nu heeft de EKD onlangs besloten dat er bezuinigd moet worden –waarschijnlijk rond de 30 procent– en is besloten om de bijdrage aan de Nederlandse Kerk helemaal te stoppen: 100 procent bezuiniging dus. Uiteraard zijn we daar als Nederlandse Kerk niet blij mee en is besloten om handtekeningen in te zamelen, zodat de EKD op andere gedachten komt.”

Met de petitie willen de initiatiefnemers de EKD –de Duitse volkskerk– duidelijk maken „dat wij voor de Nederlanders in Duitsland van groot belang zijn”, aldus de petitietekst. „Als Nederlandse christenen hopen wij, ons kerkelijk thuis in Duitsland te kunnen behouden.” De petitie was deze woensdagmorgen 193 keer ondertekend.

