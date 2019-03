Nederlandse afdeling The Gospel Coalition opgericht

Het internationale evangelicale platform The Gospel Coalition (TGC) heeft een Nederlandse afdeling gekregen.

TGC Nederland richt zich op de „vernieuwende doorwerking van het Evangelie van Jezus Christus, Gods Zoon, Heere van hemel en aarde, in kerk en maatschappij”, zo meldde de organisatie vrijdag.

Initiatiefnemers dr. William den Boer en dr. Kees van Kralingen vormen het voorlopige bestuur van TGC Nederland. Den Boer is onder meer onderzoeker aan de Theologische Universiteit Kampen; Van Kralingen is oudste van de vrije baptistengemeente in Papendrecht.

De interkerkelijke organisatie ziet in Nederland „een groeiend, diep verlangen naar meer eenheid.” Die kan volgens haar alleen gevonden worden in het Evangelie van Jezus Christus.

In de raad van advies en aanbeveling van The Gospel Coalition Nederland zitten ds. Jacob Folkerts (vrije baptistengemeente in Drachten), ds. Wietse van der Hoek (baptistengemeente in Hoogeveen), dr. Wolter Rose (docent Theologische Universiteit Kampen), Jerry Thuis (voorganger evangelische gemeente De Pijler in Lelystad), Marcel Vroegop (oprichter geloofstoerusting.nl) en ds. Marco de Wilde (hervormde gemeente in Sommelsdijk).

The Gospel Coalition werd in 2005 opgericht door Don Carson en Tim Keller om kerken en christenen toe te rusten. Dat gebeurt door middel van de website thegospelcoalition.org, boeken, conferenties en projecten als de New City Catechism. Ook steunt TGC de toerusting van predikanten in het buitenland. De Nederlandstalige afdeling aan The Gospel Coalition is sterk verwant aan Europese initiatieven als Evangelium21 in Duitsland en Evangile21 in Frankrijk.

TGC Nederland heeft een website gelanceerd en gaat conferenties beleggen. De eerste staat gepland op 27 en 28 mei 2020. Spreker is dan onder andere D. A. Carson, president van TGC in de Verenigde Staten.