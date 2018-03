Nederlander krijgt VN-vredesmedaille

„Reclamemensen kunnen zoveel meer dan spullen verkopen. Laten we onze creativiteit en talent gebruiken om een betere wereld te scheppen voor onze kinderen en toekomstige generaties.” Die oproep deed de Nederlandse reclameman Mark Woerde donderdag in het parlement van Zuid-Korea in Seoul. Hij kreeg daar uit handen van de vroegere secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon een vredesmedaille van de Verenigde Naties uitgereikt. Bij die gelegenheid sprak Woerde kort het Koreaanse parlement toe.

Woerde kreeg de zogeheten Global Business & Interfaith Peace Medal voor zijn initiatief om vriendschap tussen andersgelovigen te bevorderen. De Haarlemmer kreeg 22 leiders van verschillende religies zo ver om die oproep tot vriendschap in een videoboodschap te ondersteunen.

Het duurde 2,5 jaar voordat Woerde en zijn reclamebureau Havas Lemz ruim twintig religieuze leiders voor de camera kreeg. Onder hen paus Franciscus, grootmoefti van Egypte Shawki Allam, opperrabbijn Jonathan Sacks, de ayatollah Sayyid Fadhel al-Milani, de Dalai Lama en het hoofd van de oosters-orthodoxe kerk, Bartholomeus I.