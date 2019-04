Nederlander Harry Tees maakt app voor Weg der smarten

De meeste pelgrims wandelen maar één keer in hun leven door de Via Dolorosa, de Weg der smarten in de Oude Stad van Jeruzalem. Maar de Nederlander Harry Tees komt er bijna elke dag.

Tees woont in de moslimwijk in de Oude Stad, de wijk waar de beroemde pelgrimsweg doorheen loopt. De algemeen secretaris van de Evangelische Alliantie in Israël loopt er langs als hij naar zijn werk gaat.

In de Via Dolorosa lopen pelgrims achter hun gidsen of priesters aan. Hun mobieltjes houden ze stevig in de hand om deze belevenis vast te leggen. De tocht over de Weg der smarten is voor hen een gebeurtenis om nooit meer te vergeten en op sociale media te delen. Langs de route zie je sommigen zingen, bidden of huilen.

Tractoren en scooters

De rust en de eerbied worden om de haverklap verstoord door tractoren met karren die goederen naar de winkels brengen, of scooters en auto’s die zich luid toeterend een weg banen door de massa. Hier is het altijd druk, maar deze dagen, voor Pasen, heerst er topdrukte. Op Goede Vrijdag leggen duizenden pelgrims de route af. De politie zorgt er dan voor dat mensen elkaar niet onder de voet lopen.

Individuele reizigers proberen met behulp van een routekaart of een boekje de weg te vinden in de warboel van stegen en winkeltjes. Voor die groep pelgrims heeft Tees een hulpmiddel gemaakt dat iedereen kan downloaden. „De Via Dolorosa kan nogal verwarrend zijn”, zegt hij.

Harry Tees. beeld Alfred Muller

Een paar jaar geleden kwam hij op het idee een applicatie te maken voor de Weg der smarten. „Elke dag zie ik toeristen die proberen hier de weg te vinden, maar velen begrijpen gewoon niet waar ze zijn. Je kunt bijvoorbeeld niet eens bij de eerste statie komen, want die bevindt zich binnen een schoolgebouw (zie ”Veertien staties op de Via Dolorosa”; red.). Ik wilde bij alle staties een goede uitleg geven, waarbij ik ook kon vertellen waarom de Heere Jezus hier nu heeft gelopen.”

Tees werkte samen met deskundigen. Dat waren een applicatiemaker, een filmer en een paar theologen om ervoor te zorgen dat de feiten correct waren. De app is opgesteld in het Engels, maar aan versies in andere talen wordt gewerkt. Christenen van verschillende denominaties moeten de app kunnen gebruiken.

Via Dolorosa. beeld Alfred Muller

Wetenschappers hebben inmiddels ontdekt dat de historische lijdensweg waarschijnlijk begonnen is in het Paleis van Herodes dat zich in het Toren van Davidmuseum bevindt. Dat betekent dat de veroordeelden tot de kruisiging een andere route moeten hebben genomen. Maar Tees geeft aan dat het niet belangrijk is welke route de Heere nu precies heeft afgelegd. „Dit is de traditionele lijdensweg. Het is een diepe ervaring om hier te lopen. De app is een visueel hulpmiddel om langs de plaatsen te gaan waar de Heere Jezus werd veroordeeld, waar Hij werd gekruisigd, begraven en waar Hij opstond.”

Veertien staties op de Via Dolorosa

De Via Dolorosa begint bij een moslimschool, die mogelijk gebouwd is op de fundamenten van de Antoniaburcht uit de tijd van Herodes. Hier zou Pontius Pilatus Jezus hebben veroordeeld. De school is voor pelgrims gesloten. De volgende twee staties bevinden zich vlakbij: de locaties van de kruisoplegging en waar volgens de traditie de Heere zou zijn gevallen. De vierde is de plaats waar Jezus Maria zou hebben ontmoet. Op de vijfde sommeerden Romeinse soldaten Simon van Cyréne het kruis te helpen dragen. De zesde is gewijd aan Veronica, die het gezicht van Christus met een doek zou hebben afgeveegd. In de Bijbel wordt zij overigens niet genoemd. Dan volgen de staties van Zijn –ook volgens de traditie– tweede val, de plaats waar Jezus de vrouwen vermaande om te wenen over henzelf en over hun kinderen, en die van Zijn derde val. De laatste staties bevinden zich in de Heilige Grafkerk. Daar gaat het over de ontkleding, de kruisiging, het sterven aan het kruis en de kruisafneming. De veertiende statie is de Grafkapel in de Heilige Grafkerk.

>>theviadolorosa.org